Європейський регулятор визнав використання третьої дози COVID-вакцини безпечним

https://racurs.ua/ua/n161209-ievropeyskyy-regulyator-vyznav-vykorystannya-tretoyi-dozy-covid-vakcyny-bezpechnym.html

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Вакцинація від коронавірусу в Європі може змінити правила. В Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) заявили, що, грунтуючись на доступних дослідженнях, вважають використання третьої (бустерної) дози вакцини від коронавірусу COVID-19 безпечним для населення.

Керівник відділу по вакцинації і боротьби з інфекціями EMA доктор Марко Кавалері пояснила, що бустерні дози для людей у віці від 18, введені щонайменше через шість місяців після другої дози, безпечні і дають різке збільшення кількості антитіл.

Він зазначив, що ця інформація стосується більшості населення, проте ефективність третьої дози для людей із серйозно послабленим імунітетом не доведена.

Кавалері додав, що на даний момент агентство не володіє достатньою інформацією, щоб рекомендувати країнами ЄС проводити вакцинацію третіми дозами препарату.

Наразі треті дози вакцини вводять різним категоріям населення в декількох країнах світу. Раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус закликав на певний час накласти мораторій на введення третьої дози вакцини від COVID-19, щоб більше вакцин було доставлено до країн, де багато людей ще не отримали жодного уколу.

Тим часом влада Португалії схвалила третє щеплення від коронавірусу для людей старше 65 років. Вакцинація бустерною дозою розпочнеться з 11 жовтня.

Передусім вакцина почне вводитися людям, які живуть в будинках для літніх людей, особам з понад 80-річним віком.

Загалом у світі понад 15 країн вакцинують населення третьою дозою. Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я закликає окремі країни утриматися від проведення ревакцинації для широких мас, щоб зробити вакцинацію доступною для бідніших країн.