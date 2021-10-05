НАБУ перевірить сумнівні транзакції «ПриватБанку», фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n161208-ofshornyy-skandal-nabu-pereviryt-tranzakciyi-pryvatbanku.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) досліджує усі фінансові транзакції «ПриватБанку», про які згадується у так званих Pandora Papers — матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів (ICIJ).

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на відповідь НАБУ на інформаційний запит з цього питання.

Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи «ПриватБанку» досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в тому числі й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів. За результатами буде ухвалено рішення згідно з законодавством, — зазначається у відповіді антикорупційного бюро.



Нагадаємо, 3 жовтня відбулася презентація фільму-розслідування агенції «Слідство.Інфо» під назвою «Офшор 95».

У цьому фільмі вказується, що документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували й обслуговували офшорні компані, нібито частково підтвердили схему переведення коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента України Володимира Зеленського та його команди.