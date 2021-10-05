Паводки в Марселі. Фото: Twitter

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Повінь у Марселі створила колапс на дорогах і спровокувала зсуви.

За добу в місті випала тримісячна норма опадів, вода досягає пояса. Про це повідомляє The Watchers.

В одному з кварталів міста стався потужний зсув, туди вже попрямував мер Марселя Бенуа Паяйн.

Співробітники служб порятунку французького міста Марсель евакуюють власників машин, які застрягли на розмитій дощами дорозі.

Керівництво Державного університету Екс-Марсель оголосило про скасування занять, а національна метеорологічна служба закликає громадян перевіряти інформацію про поточну погодну ситуацію та обмежити пересування на авто.

Підвищений рівень погодної небезпеки вже запровадили в семи департаментах на південному сході Франції. За даними метеорологічної станції Weather France, місцями зареєстровано скупчення води 365 міліметрів за три години. Очікується, що найближчим часом на південний схід, що вже постраждав від вересневих повеней, прийдуть ще сильніші дощі та грози.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що річка Сена вийшла з берегів у Парижі, столиці Франції, і затопила частину міста. Причиною повені стали тривалі дощі.

Джерело: The Watchers