Наводнение в Марселе. Фото: Twitter

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Наводнение в Марселе создало коллапс на дорогах и спровоцировало сильнейшие оползни.

За сутки в городе выпала трехмесячная норма осадков, вода достигает пояса. Об этом сообщает The Watchers.

В одном из кварталов города произошел сильнейший оползень, туда уже направился мэр Марселя Бенуа Паяйн.

Сотрудники служб спасения французского города Марсель эвакуируют владельцев машин, которые застряли на размытой дождями дороге.

Руководство Государственного университета Экс-Марсель объявило об отмене занятий, а национальная метеорологическая служба призывает граждан регулярно проверять информацию о текущей погодной ситуации и ограничить передвижения на авто.

Повышенный уровень погодной опасности уже введен в семи департаментах на юго-востоке Франции. По данным метеорологической станции Weather France, местами зарегистрировано скопление воды 365 миллиметров за три часа. Ожидается, что в ближайшее время на юго-восток уже пострадавшей от сентябрьских наводнений страны обрушатся еще более сильные дожди и грозы.

Напомним, ранее мы сообщали, что река Сена вышла из берегов в Париже, столице Франции, и затопила часть города. Причиной наводнения стали продолжительные дожди.

Источник: The Watchers