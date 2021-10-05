Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Наводнение в Марселе. Фото: Twitter

Рекордные осадки затопили Марсель (ФОТО, ВИДЕО)

5 окт 2021, 16:49
999

Наводнение в Марселе создало коллапс на дорогах и спровоцировало сильнейшие оползни.

За сутки в городе выпала трехмесячная норма осадков, вода достигает пояса. Об этом сообщает The Watchers.

В одном из кварталов города произошел сильнейший оползень, туда уже направился мэр Марселя Бенуа Паяйн.

Сотрудники служб спасения французского города Марсель эвакуируют владельцев машин, которые застряли на размытой дождями дороге.

Наводнение в Марселе. Фото: Twitter

Руководство Государственного университета Экс-Марсель объявило об отмене занятий, а национальная метеорологическая служба призывает граждан регулярно проверять информацию о текущей погодной ситуации и ограничить передвижения на авто.

Наводнение в Марселе. Фото: Twitter

Повышенный уровень погодной опасности уже введен в семи департаментах на юго-востоке Франции. По данным метеорологической станции Weather France, местами зарегистрировано скопление воды 365 миллиметров за три часа. Ожидается, что в ближайшее время на юго-восток уже пострадавшей от сентябрьских наводнений страны обрушатся еще более сильные дожди и грозы.

Наводнение в Марселе. Фото: Twitter

Наводнение в Марселе. Фото: Twitter


Напомним, ранее мы сообщали, что река Сена вышла из берегов в Париже, столице Франции, и затопила часть города. Причиной наводнения стали продолжительные дожди.

Источник: The Watchers

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров