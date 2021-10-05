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Ракурс
«Слуга» Ясько приехала в Грузию к Саакашвили

«Слуга» Ясько приехала в Грузию к Саакашвили (ВИДЕО)

5 окт 2021, 16:44
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Елизавета Ясько, депутат от партии «Слуга народа», приехала в Грузию. Недавно она и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявили об отношениях.

Журналисты грузинских телеканалов видели ее в административном здании тюрьмы в городе Рустави. Там содержится арестованный Саакашвили.

Пока неизвестно, сможет ли Ясько встретиться с ним. Пока она отказывается от общения с журналистами. Ранее с политиком в тюрьме встречались омбудсмен, его адвокаты и депутаты парламента Грузии.

Накануне Ясько обратилась к жителям Грузии, заявив, что «грузины должны защитить свое будущее».


Напомним, Михаил Сакашвили, экс-президент Грузии, и нардеп из «Слуги народа» Елизавета Ясько признались в романтической связи. После ареста Саакашвили в Грузии они обнародовали на своих страницах в Фейсбук видео, в котором Ясько написала, что признание специально записали до отъезда Саакашвили в Грузии.

Нардеп, возглавляющая украинскую делегацию в ПАСЕ, обратилась к украинским властям с призывом защитить своего любимого.

Источник: Ракурс


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