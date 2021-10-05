«Слуга» Ясько приехала в Грузию к Саакашвили

https://racurs.ua/n161206-sluga-yasko-priehala-v-gruziu-k-saakashvili-video.html

Ракурс

Елизавета Ясько, депутат от партии «Слуга народа», приехала в Грузию. Недавно она и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявили об отношениях.

Журналисты грузинских телеканалов видели ее в административном здании тюрьмы в городе Рустави. Там содержится арестованный Саакашвили.

Пока неизвестно, сможет ли Ясько встретиться с ним. Пока она отказывается от общения с журналистами. Ранее с политиком в тюрьме встречались омбудсмен, его адвокаты и депутаты парламента Грузии.

Накануне Ясько обратилась к жителям Грузии, заявив, что «грузины должны защитить свое будущее».

Напомним, Михаил Сакашвили, экс-президент Грузии, и нардеп из «Слуги народа» Елизавета Ясько признались в романтической связи. После ареста Саакашвили в Грузии они обнародовали на своих страницах в Фейсбук видео, в котором Ясько написала, что признание специально записали до отъезда Саакашвили в Грузии.

Нардеп, возглавляющая украинскую делегацию в ПАСЕ, обратилась к украинским властям с призывом защитить своего любимого.