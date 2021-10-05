Кличко. Фото: Чемпионат

https://racurs.ua/n161205-klichko-napugal-kievlyan-vozmojnym-vvedeniem-qr-kodov.html

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Власти Киева рассматривают введение QR-кодов о вакцинации для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий в столице.

Имея QR-код, после прививки человек сможет посещать любые мероприятия с большим количеством людей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам Кличко, такие ограничения могут применяться в общественном транспорте.

Мы рассматриваем такие варианты ограничений. Они могут касаться и проезда в общественном транспорте. Но, подчеркну, это на уровне идей пока — варианты, которые рассматриваются, — рассказал мэр Киева.



Кличко отметил, что не хочет вводить COVID-сертификаты для проезда в транспорте во время пребывания в «красной» зоне, но в случае резкого ухудшения ситуации возможны гибридные ограничения, чтобы не вводить локдаун, как в прошлом году.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские COVID-паспорта, в которых укажут информацию о полученных украинскими гражданами прививках от коронавируса, могут обрести форму бумажной справки, QR-кода или специального приложения на смартфоне.