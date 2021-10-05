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Ракурс
В МВД назвали причину масштабного перекрытия улиц в Киеве. Фото: dymka.com.ua

Это не Зеленский — в МВД назвали причину масштабного перекрытия улиц в Киеве

5 окт 2021, 16:19
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В Киеве перекрытие движения произошло из-за приезда президента Израиля. Официальная делегация прибыла для почтения годовщины трагедии Бабьего Яра.

Также возможны дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве опровергли информацию, что улицы перекрывали из-за кортежа Владимира Зеленского.


Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и порядок в местах проведения официальных встреч и местах проживания, а также по маршрутам их передвижения, — отметили в МВД.

Источник: Ракурс


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