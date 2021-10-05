В МВД назвали причину масштабного перекрытия улиц в Киеве. Фото: dymka.com.ua

https://racurs.ua/n161204-eto-ne-zelenskiy-v-mvd-nazvali-prichinu-masshtabnogo-perekrytiya-ulic-v-kieve.html

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В Киеве перекрытие движения произошло из-за приезда президента Израиля. Официальная делегация прибыла для почтения годовщины трагедии Бабьего Яра.

Также возможны дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве опровергли информацию, что улицы перекрывали из-за кортежа Владимира Зеленского.