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В МВД назвали причину масштабного перекрытия улиц в Киеве. Фото: dymka.com.ua
Это не Зеленский — в МВД назвали причину масштабного перекрытия улиц в Киевеhttps://racurs.ua/n161204-eto-ne-zelenskiy-v-mvd-nazvali-prichinu-masshtabnogo-perekrytiya-ulic-v-kieve.htmlРакурс
В Киеве перекрытие движения произошло из-за приезда президента Израиля. Официальная делегация прибыла для почтения годовщины трагедии Бабьего Яра.
Также возможны дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел.
В ведомстве опровергли информацию, что улицы перекрывали из-за кортежа Владимира Зеленского.
Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и порядок в местах проведения официальных встреч и местах проживания, а также по маршрутам их передвижения, — отметили в МВД.
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