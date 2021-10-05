В Кривом Роге обнаружили более килограмма разлитой ртути, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n161203-kilogramm-rtuti-razlili-na-odnoy-iz-ulic-krivogo-roga-foto.html

Ракурс

В Кривом Роге на улице Соборности сегодня, 5 октября, обнаружили более килограмма разлитой ртути.

Соответствующее сообщение в 10:30 поступило к спасателям от случайного прохожего, сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Чрезвычайники, обследовав участок, обнаружили всего 1,1 кг ртути на площади 1 кв. м.

Опасный металл собрали в герметичную емкость и провели демеркуризацию. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, — подчеркивают в ведомстве.

Ртуть это серебристо-белый тяжелый металл, жидкий при комнатной температуре. Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты.

Напомним, в прошлом году в Киеве правоохранители разоблачили дельцов, которые пытались сбыть крупную партию ртути — 56 кг. За такое количество опасного вещества дельцы планировали получить более 0,5 млн грн.