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Ракурс
В Кривом Роге обнаружили более килограмма разлитой ртути, фото: ГСЧС

Килограмм ртути разлили на одной из улиц Кривого Рога (ФОТО)

5 окт 2021, 16:06
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В Кривом Роге на улице Соборности сегодня, 5 октября, обнаружили более килограмма разлитой ртути.

Соответствующее сообщение в 10:30 поступило к спасателям от случайного прохожего, сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Чрезвычайники, обследовав участок, обнаружили всего 1,1 кг ртути на площади 1 кв. м.

Опасный металл собрали в герметичную емкость и провели демеркуризацию. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, — подчеркивают в ведомстве.

Ртуть это серебристо-белый тяжелый металл, жидкий при комнатной температуре. Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты.


В Кривом Роге обнаружили более килограмма разлитой ртути, фото: ГСЧС

Напомним, в прошлом году в Киеве правоохранители разоблачили дельцов, которые пытались сбыть крупную партию ртути — 56 кг. За такое количество опасного вещества дельцы планировали получить более 0,5 млн грн.

Источник: Ракурс


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