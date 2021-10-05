У Кривому Розі виявили понад кілограм розлитої ртуті, фото: ДСНС

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У Кривому Розі на вулиці Соборності сьогодні, 5 жовтня, виявили понад кілограм розлитої ртуті.

Відповідне повідомлення о 10:30 надійшло до рятувальників від випадкового перехожого, повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.

Надзвичайники, обстеживши ділянку, виявили загалом 1,1 кг ртуті на площі 1 кв. м.

Небезпечний метал зібрали у герметичну ємність та провели демеркуризацію. Загрози життю та здоров’ю громадян немає, — наголошують у відомстві.

Ртуть це сріблясто-білий важкий метал, рідкий за кімнатної температури. Пари ртуті та майже всі її розчинні сполуки дуже отруйні.

Нагадаємо, торік у Рівному правоохоронці викрили ділків, які намагалися збути велику партію ртуті — 56 кг. За таку кількість небезпечної речовини ділки планували отримати понад 0,5 млн грн.