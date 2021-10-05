Коронавірусний безвіз і Україна — ЄС визначився із місцем Києва в “зеленій” зоні

https://racurs.ua/ua/n161202-koronavirusnyy-bezviz-i-ukrayina-ies-vyznachyvsya-iz-miscem-kyieva-v-zeleniy-zoni.html

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Євросоюз залишить Україну в списку безпечних напрямків для подорожей у зв’язку з Covid-19 на найближчі два тижні.

Про це 5 жовтня повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк в Twitter.

Схоже, на цьому тижні жодна країна не буде вилучена зі списку безпечних третіх країн, звідки рекомендований в’їзд. Це означає, що Україна поки «виживає" і буде залишатися в списку принаймні ще два тижні, — написав Йозвяк.

24 вересня ЄС оновив перелік країн «зеленої» карантинної зони. Карантин в Євросоюзі наразі не впливає на українських туристів. Тоді Рада ЄС вилучила зі списку країн «зеленої» зони Молдову, Боснію і Герцеговину, але внесла Чилі, Кувейт і Руанду.

Включення до «зеленого переліку» не надає автоматичної можливості в’їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Кінцеве рішення про внесення України в національні «зелені переліки» держави-члени ЄС ухвалюють самостійно.

10 вересня Рада ЄС рекомендувала країнам-членам дозволити подорожі для осіб з Уругваю та обмежити поїздки для осіб з Албанії, Вірменії, Азербайджану, Брунею, Японії та Сербії.

Рішення Ради ЄС носить рекомендаційний характер, на основі якого кожна держава-член вирішуватиме до якої «зони ризику» відносити ту чи іншу країну та на яких умовах впускати іноземних туристів.

14 липня у ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.

За формулою, яку застосовує ЄС, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тис. населення.