Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирусный безвиз и Украина — ЕС определился с местом Киева в «зеленой» зоне

Коронавирусный безвиз и Украина — ЕС определился с местом Киева в «зеленой» зоне

5 окт 2021, 15:53
999

Евросоюз оставит Украину в списке безопасных направлений для путешествий в связи с Covid-19 на ближайшие две недели.

Об этом 5 октября сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет удалена из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока «выживает» и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели, — написал Йозвяк.

24 сентября ЕС обновил список стран «зеленой» карантинной зоны. Карантин в Евросоюзе пока не влияет на украинских туристов. Тогда Совет ЕС вычеркнул из списка стран «зеленой» зоны Молдову, Боснию и Герцеговину, но внес Чили, Кувейт и Руанду.

Включение в «зеленый список» не предоставляет автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Окончательное решение о внесении Украины в национальные «зеленые перечни» государства-члены ЕС принимают самостоятельно.

10 сентября Совет ЕС рекомендовал странам-членам разрешить путешествия для граждан из Уругвая и ограничить поездки из Албании, Армении, Азербайджана, Брунея, Японии и Сербии.

Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер, на основе которого каждое государство-член устанавливает, в какую «зону риска» относить ту или иную страну и на каких условиях впускать иностранных туристов.

14 июля в ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.


Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.

По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров