У МВС назвали причину масштабного перекриття вулиць в Києві. Фото: dymka.com.ua

https://racurs.ua/ua/n161204-ce-ne-zelenskyy-u-mvs-nazvaly-prychynu-masshtabnogo-perekryttya-vulyc-v-kyievi.html

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У Києві перекриття руху відбулося через приїзд президента Ізраїлю. Офіційна делегація прибула для вшанування роковин трагедії Бабиного Яру.

Також можливі подальші обмеження дорожнього руху та вільного доступу громадян на окремі території. Про це попередили в Міністерстві внутрішніх справ.

У відомстві спростували інформацію, що вулиці перекривали через кортеж Володимира Зеленського.