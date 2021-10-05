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Ракурс
Кличко. Фото: Чемпионат

Кличко налякав киян можливим введенням QR-кодів

5 жов 2021, 16:20
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Влада Києва розглядає запровадження QR-кодів про вакцинацію для відвідування кафе, ресторанів і масових заходів у столиці.

Маючи QR-код, після щеплення людина матиме змогу відвідувати будь-які заходи з великою кількістю людей. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За словами Кличка, такі обмеження можуть застосовуватися в громадському транспорті.

Ми розглядаємо такі варіанти обмежень. Вони можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті. Але, підкреслю, це на рівні ідей поки — варіанти, які розглядаються, — розповів мер Києва.


Кличко наголосив, що не хоче запроваджувати COVID-сертифікати для проїзду в транспорті під час перебування в «червоній» зоні, але в разі різкого погіршення ситуації можливі гібридні обмеження, щоби не запроваджувати локдаун, як торік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські COVID-паспорти, у яких вкажуть інформацію про отримані українськими громадянами щеплення від коронавірусу, можуть отримати форму паперової довідки, QR-коду чи спеціального додатка на смартфоні.

Джерело: Ракурс


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