«Слуга» Ясько приїхала в Грузію до Саакашвілі

https://racurs.ua/ua/n161206-sluga-yasko-pryyihala-v-gruziu-do-saakashvili-video.html

Ракурс

Єлизавета Ясько, депутат від партії «Слуга народу», приїхала в Грузію. Нещодавно вона та екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосили про стосунки.

Журналісти грузинських телеканалів бачили її в адміністративній будівлі в’язниці в місті Руставі. Саме там перебуває арештований Саакашвілі.

Наразі невідомо, чи зможе Ясько зустрітися з ним. Поки що вона відмовляється від спілкування з журналістами. Раніше з політиком у в’язниці зустрічалися омбудсман, його адвокати та депутати парламенту Грузії.

Напередодні Ясько звернулася до жителів Грузії, заявивши, що «грузини повинні захистити своє майбутнє".

Нагадаємо, Михайло Сакашвілі та нардеп зі «Слуги народу» Єлизавета Ясько зізналися в романтичному зв’язку. Після арешту Саакашвілі в Грузії вони оприлюднили на своїх сторінках у Фейсбук відео, у якому Ясько написала, що зізнання умисно записали до від‘їзду Саакашвілі до Грузії.

Нардеп яка очолює українську делегацію в ПАРЄ, звернулася до української влади із закликом захистити свого коханого.