НАБУ проверит сомнительные транзакции «ПриватБанка», фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n161208-offshornyy-skandal-nabu-proverit-tranzakcii-privatbanka.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) исследует все финансовые транзакции «ПриватБанка», которые упоминают в так называемых Pandora Papers — материале Международного консорциума журналистов (ICIJ).

Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на ответ НАБУ на информационный запрос по этому вопросу.

Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела «ПриватБанка» исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов. По результатам будет принято решение согласно законодательству, — отмечается в ответе антикоррупционного бюро.



Напомним, 3 октября состоялась презентация фильма-расследования агентства «Слидство.Инфо» под названием «Оффшор 95».

В этом фильме указывается, что документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компани, якобы частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Украины Владимира Зеленского и его команды.