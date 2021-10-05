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НАБУ проверит сомнительные транзакции «ПриватБанка», фото: «Украинская правда»

Оффшорный скандал — НАБУ проверит транзакции «ПриватБанка»

5 окт 2021, 16:54
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) исследует все финансовые транзакции «ПриватБанка», которые упоминают в так называемых Pandora Papers — материале Международного консорциума журналистов (ICIJ).

Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на ответ НАБУ на информационный запрос по этому вопросу.

Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела «ПриватБанка» исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов. По результатам будет принято решение согласно законодательству, — отмечается в ответе антикоррупционного бюро.


Напомним, 3 октября состоялась презентация фильма-расследования агентства «Слидство.Инфо» под названием «Оффшор 95».

В этом фильме указывается, что документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компани, якобы частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Украины Владимира Зеленского и его команды.


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