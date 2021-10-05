Вакцинація від коронавірусу. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n161210-antyvaksy-napaly-na-medsester-u-gvatemali-foto.html

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі на тлі нових спалахів хвороби. Водночас у Гватемалі 500 противників вакцинації напали на медсестер.

Також вони знищили десятки доз препаратів від коронавірусу. Громадяни заблокували дорогу і розгромили кілька автомобілів на півночі провінції Альта-Верапас. Про це повідомляє BBC News.

Співробітники лікарень піддалися словесним і фізичним атакам з боку противників щеплень.

Обурені люди перешкоджали їхній роботі та не давали робити щеплення населенню протягом декількох годин.

Відзначається, що зловмисники знищили кілька холодильників, в яких зберігалася вакцина.

За припущеннями місцевої влади, суспільне невдоволення спровокувало виникнення важких побічних ефектів після щеплення в одного з жителів.

Нагадаємо, марш антивакцинаторів відбувся у Києві — противники вакцинації від коронавірусу 30 вересня влаштували у столиці ходу до Конституційного суду України. Зокрема, очевидці зняли на відео рух учасників акції вулицею Велика Васильківська.

Джерело:BBC News