Антивакси напали на медсестер у Гватемалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n161210-antyvaksy-napaly-na-medsester-u-gvatemali-foto.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу триває у світі на тлі нових спалахів хвороби. Водночас у Гватемалі 500 противників вакцинації напали на медсестер.
Також вони знищили десятки доз препаратів від коронавірусу. Громадяни заблокували дорогу і розгромили кілька автомобілів на півночі провінції Альта-Верапас. Про це повідомляє BBC News.
Співробітники лікарень піддалися словесним і фізичним атакам з боку противників щеплень.
Обурені люди перешкоджали їхній роботі та не давали робити щеплення населенню протягом декількох годин.
Відзначається, що зловмисники знищили кілька холодильників, в яких зберігалася вакцина.
За припущеннями місцевої влади, суспільне невдоволення спровокувало виникнення важких побічних ефектів після щеплення в одного з жителів.
Нагадаємо, марш антивакцинаторів відбувся у Києві — противники вакцинації від коронавірусу 30 вересня влаштували у столиці ходу до Конституційного суду України. Зокрема, очевидці зняли на відео рух учасників акції вулицею Велика Васильківська.
Джерело:BBC News