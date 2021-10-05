Дерева. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161211-vyperedyly-zelenskogo-mongoliya-vysadyt-milyard-derev.html

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Зміни клімату будуть намагатися зупинити в Монголії. Уряд країни запустив програму з висадки мільярда дерев.

На дерева витратять 1% від ВВП країни. Про це повідомляє Байкал Daily.

Міністр навколишнього середовища й туризму Нямжавин Уртнасан зауважила, що 76.9% території країни, згідно з даними дослідження, сильно постраждали від процесу опустелювання через глобальні зміни клімату.

Якщо національний рух «Мільярд дерев» буде успішно реалізований протягом 10 років, ми досягнемо скорочення площі деградованих земельних ресурсів у 120 млн гектарів на 4%, — розповіла вона.

В уряді країни впевнені, що мільярд дерев допоможе збільшити площу лісів по всій території країни із 7,9% до 9% до 2030 року. На посадку одного мільярда дерев буде витрачено 4,3 трлн тугриків протягом 10 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що указ про збереження та відновлення лісів підписав президент України Володимир Зеленський. В Україні почався повний аудит надр і їх користувачів, пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих сплячих ліцензій.

Джерело: Байкал Daily