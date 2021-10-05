Давид Арахамія, фото: «Слуга народу»

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Давид Арахамія, очільник парламентської фракції «Слуга народу», нещодавно в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що «корупція в ДНК в Україні просто зашита».

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевірить цю заяву на предмет розпалювання національної ворожнечі та приниження національної честі та гідності. Відповідну заяву про кримінальне правопорушення передано слідчим ДБР. Про це сьогодні, 5 жовтня, у своєму блозі на «Українській правді» повідомив «Директор Школи відповідальної політики» Андрій Юсов.

Від моменту скандального ефіру минуло вже більше тижня, спростувань чи вибачень від одного з лідерів партії влади ми не почули, а це означає, що Давид Арахамія не обмовився, а справді вважає усіх українців злодіями та хабарниками, — наголошує Юсов.

Юсов зазначає, що за порушення службовою особою рівноправності громадян залежно від їх національної належності Кримінальний кодекс передбачає штраф або обмеження волі до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Чекаємо тепер на внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, початку розслідування за фактами, викладеними у цій заяві та відкриття кримінального провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України, — зазначив він.

Юсов додав, що потерпілим від таких заяв Арахамії може вважати себе кожний громадянин України та українці по всьому світу, тому для тих, хто захоче самостійно звернутися до правоохоронців, він опублікував шаблон заяви, доступний за посиланням http://bit.ly/david_braun.