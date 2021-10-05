6 октября — какой праздник и у кого имениныhttps://racurs.ua/n161222-6-oktyabrya-kakoy-prazdnik-i-u-kogo-imeniny.htmlРакурс
Праздник завтра, 6 октября, святой Ираиды Александрийской. Она была дочерью священника и пострадала за христианскую веру в период правления императора Максентия (305−312 годы).
Как-то раз Ираида увидела корабль, на котором было очень много людей, за исповедание христианской веры заключенных в оковы. Ираида захотела присоединиться к узникам, страдавшим за веру в Христа, и добровольно сдалась мучителям, объявив себя христианкой.
После того как корабль прибыл в город Антинополь, Ираиду предали жестоким мучениям, а затем казнили мечом.
Также в этот день молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, предсказавшим явление Христа. Именины празднуют Петр, Иннокентий, Артур, Иван и Андрей.
День охраны мест обитания или Всемирный день среды отмечают во всем мире 6 октября. Этот праздник был утвержден в 1979 году в рамках Конвенции об охране дикой флоры и фауны.
День в истории:
- в 1596 году начался Берестейский церковный собор;
- в 1618 году украинское войско, которое возглавил Петр Сагайдачный, отправилось в сторону Москвы и разгромило московское войско Бутурлина;
- в 1889 году в Париже открыли знаменитое кабаре «Мулен Руж»;
- в 1701 году Киево-Могилянская коллегия получила статус академии;
- в 1918 году открыли Киевский государственный украинский университет;
- в 1975 году киевское «Динамо» выиграло суперкубок УЕФА.