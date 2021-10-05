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6 октября – какой праздник и у кого именины. Фото: Ракурс

6 октября — какой праздник и у кого именины

5 окт 2021, 22:12
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Праздник завтра, 6 октября, святой Ираиды Александрийской. Она была дочерью священника и пострадала за христианскую веру в период правления императора Максентия (305−312 годы).

Как-то раз Ираида увидела корабль, на котором было очень много людей, за исповедание христианской веры заключенных в оковы. Ираида захотела присоединиться к узникам, страдавшим за веру в Христа, и добровольно сдалась мучителям, объявив себя христианкой.

После того как корабль прибыл в город Антинополь, Ираиду предали жестоким мучениям, а затем казнили мечом.

Также в этот день молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, предсказавшим явление Христа. Именины празднуют Петр, Иннокентий, Артур, Иван и Андрей.

День охраны мест обитания или Всемирный день среды отмечают во всем мире 6 октября. Этот праздник был утвержден в 1979 году в рамках Конвенции об охране дикой флоры и фауны.


День в истории:

  • в 1596 году начался Берестейский церковный собор;
  • в 1618 году украинское войско, которое возглавил Петр Сагайдачный, отправилось в сторону Москвы и разгромило московское войско Бутурлина;
  • в 1889 году в Париже открыли знаменитое кабаре «Мулен Руж»;
  • в 1701 году Киево-Могилянская коллегия получила статус академии;
  • в 1918 году открыли Киевский государственный украинский университет;
  • в 1975 году киевское «Динамо» выиграло суперкубок УЕФА.

Источник: Ракурс


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