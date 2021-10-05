Зеленский ввел санкции за проведение выборов в Госдуму в Крыму и ОРДЛО

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подписал санкции СНБО, которые касаются российских выборов в Крыму и ОРДЛО. В санкционном списке оказались кандидаты, члены «избирательных комиссий» и сотрудники ФСБ.

Предложения о введении санкций внесла Служба безопасности Украины. Указ опубликовали во вторник, 5 октября, на сайте главы государства.

Санкции введены против 95 человек. Среди них 33 кандидата, которые баллотировались на выборах от российских партий. При этом подавляющее большинство из них являются гражданами Украины.

Еще 54 человека с санкционного списка — это члены так называемых «избирательных комиссий». Семь человек, к которым применены санкции, являются сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ, еще один — гражданином Республики Корея, роль которого в выборах не уточняется.

Санкции были наложены бессрочно. Они предусматривают блокирование активов и предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, запрет въезда на территорию Украины, запрет приобретения в собственность земельных участков и участия в приватизации, лишение государственных наград Украины.

Напомним, президент одобрил санкции против сотрудников ФСБ из-за отравления Алексея Навального. На них наложен полный пакет ограничений — от блокирования активов до запрета въезда в Украину.