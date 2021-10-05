Зеленський ввів санкції за проведення виборів до Держдуми у Криму та ОРДЛО

https://racurs.ua/ua/n161221-zelenskyy-vviv-sankciyi-za-provedennya-vyboriv-do-derjdumy-u-krymu-ta-ordlo.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав санкції РНБО, які стосуються російських виборів в Криму та ОРДЛО. У санкційному списку опинилися кандидати, члени «виборчих комісій» та співробітники ФСБ.

Пропозиції щодо запровадження санкцій внесла Служба безпеки України. Указ опублікували у вівторок, 5 жовтня, на сайті глави держави.

Санкції введено проти 95 осіб. Серед них 33 кандидати, які балотувались на виборах від російських партій. При цьому переважна більшість з них є громадянами України.

Ще 54 особи з санкційного списку — це члени так званих «виборчих комісій». Сім осіб, до яких застосовано санкції, є співробітниками Федеральної служби безпеки РФ, ще один — громадянином Республіки Корея, роль якого у виборах не уточнюється.

Санкції було накладено безстроково. Вони передбачають блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону в’їзду на територію України, заборону набуття у власність земельних ділянок та участі у приватизації, позбавлення державних нагород України.

Нагадаємо, президент схвалив санкції проти співробітників ФСБ через отруєння Олексія Навального. На них накладено повний пакет обмежень — від блокування активів до заборони в’їзду в Україну.