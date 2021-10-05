Як командна робота впливає на мозок людини, розповіли вчені. Фото: tenstep

https://racurs.ua/ua/n161220-yak-komandna-robota-vplyvaie-na-mozok-ludyny-rozpovily-vcheni.html

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Наукове відкриття зробили вчені, з’ясувавши, як командна робота впливає на мозок людини. За словами дослідників, спільне виконання завдань приводить мозок в унікальний стан.

Коли група людей працює разом для досягнення мети, її учасники входять в загальний когнітивний стан, який називають «командним потоком». Нове дослідження опублікували в журналі eNeuro.

Дослідники використовували електроенцефалографію для вимірювання мозкових хвиль десяти пар людей, коли вони разом грали в музичну відеогру на iPad. Аналізуючи результати, вчені спостерігали унікальний зразок мозкової активності в стані потоку команди.

Зокрема, це пов’язано зі збільшенням бета- і гамма-хвиль в ділянці мозку, яка називається середньою скроневою корою. Дослідники говорять, що ці хвилі беруть участь у декількох когнітивних функціях, включаючи увагу, пам’ять та обізнаність.

Вчені стверджують, що їхнє дослідження може використовуватися як основа для ефективніших стратегій побудови команди у сферах, де важливі людські здібності та задоволення — бізнес, спорт, музика, відеоігри та розваги.

Нагадаємо, раніше канадські вчені довели, що робота по дому може мати сприятливий вплив на мозок.

Джерело:eNeuro