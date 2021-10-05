Как командная работа влияет на мозг человека, рассказали ученые. Фото: tenstep

https://racurs.ua/n161220-kak-komandnaya-rabota-vliyaet-na-mozg-cheloveka-rasskazali-uchenye.html

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Научное открытие сделали ученые, выяснив, как командная работа влияет на мозг человека. По словам исследователей, совместное выполнение задач приводит мозг в уникальное состояние.

Когда группа людей работает вместе для достижения цели, ее участники входят в общее когнитивное состояние, называемое «командным потоком». Новое исследование опубликовали в журнале eNeuro.

Исследователи использовали электроэнцефалографию для измерения мозговых волн десяти пар людей, когда они вместе играли в музыкальную видеоигру на iPad. Анализируя результаты, ученые наблюдали уникальный образец мозговой активности в состоянии потока команды.

В частности, это связано с увеличением бета- и гамма-волн в области мозга, называемой средней височной корой. Исследователи говорят, что эти волны участвуют в нескольких когнитивных функциях, включая внимание, память и осведомленность.

Ученые утверждают, что их исследование может использоваться как основа для более эффективных стратегий построения команды в областях, где важны человеческие способности и удовольствие — бизнес, спорт, музыка, видеоигры и развлечения.

Напомним, ранее канадские ученые доказали, что работа по дому может оказывать благоприятное воздействие на мозг.

Источник: eNeuro