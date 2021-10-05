4-месячного сына убил отец на Черкащине. Фото: ugcc.if.ua

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Ракурс

В Черкасской области мужчина убил родного сына, которому было всего четыре месяца. Отец решил «успокоить» ребенка, ударив о кровать.

Трагедия произошла в селе Летичевка Уманского района. Мужчина взял ребенка на руки, потому что он очень плакал. Однако у отца никак не получалось успокоить младенца. Об этом говорится в приговоре суда.

Он разозлился и бросил ребенка на кровать. К сожалению, малыш сильно ударился головой о спинку. В результате удара мальчик получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Его пытались спасти и родители, и медицинские работники.

Мальчика отец не любил, поскольку предполагал, что тот ему неродной, а жена «нагуляла» ребенка на стороне. Мужчину задержали и признали виновным в совершении преступления по статье об убийстве по неосторожности. Во время заседания суда отец признал свою вину и раскаялся.

Судья учел, что обвиняемый способствовал раскрытию преступления и пытался реанимировать малыша после удара. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, на Харьковщине 13-летний подросток убил шестилетнюю девочку — он забил ее камнем до смерти и оставил тело в заброшенном помещении. Парень ранее уже попадал в поле зрения полиции — в четвертом классе он жестоко убил трех щенков. Также за подростком замечали и другие неадекватные поступки.