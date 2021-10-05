4-місячного сина вбив батько на Черкащині. Фото: ugcc.if.ua

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У Черкаській області чоловік вбив рідного сина, якому було лише чотири місяці. Батько вирішив «заспокоїти» дитину, вдаривши об ліжко.

Трагедія сталася у селі Летичівка Уманського району. Чоловік взяв дитину на руки, бо вона дуже плакала. Однак у батька ніяк не виходило заспокоїти немовля. Про це йдеться у вироку суду.

Він розлютився та кинув дитину на ліжко. На жаль, малюк сильно вдарився головою об бильце. Унаслідок удару хлопчик отримав черепно-мозкову травму та крововилив у мозок. Його намагалися врятувати і батьки, і медичні працівники.

Хлопчика батько не любив, оскільки припускав, що той йому нерідний, а дружина «нагуляла» дитину на стороні. Чоловіка затримали та визнали винним у скоєнні злочину за статтею про вбивство з необережності. Під час засідання суду батько визнав свою вину та розкаявся.

Суддя врахував те, що обвинувачений сприяв розкриттю злочину та намагався реанімувати малюка після удару. Чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині 13-річний підліток вбив шестирічну дівчинку — він забив її каменем до смерті та залишив тіло в покинутому приміщенні. Хлопець раніше вже потрапляв у поле зору поліції — у четвертому класі він жорстоко вбив трьох цуценят. Також за ним помічали й інші неадекватні вчинки.