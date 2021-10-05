Модель еротичного глянцю балотується у Верховну Раду. Фото: jgershun.com

https://racurs.ua/ua/n161218-model-erotychnogo-glyancu-balotuietsya-u-verhovnu-radu-foto.html

Ракурс

Юлія Гершун, телеведуча та модель, зареєструвалася кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаси).

У 2019 році вона намагалася пройти до Верховної Ради, а у 2020 році — до Київської міськради. Однак обидві спроби були провальними. Про це повідомляє рух «Чесно».

У декларації жінка вказала, що не володіє нерухомістю чи транспортними засобами. Натомість має лише годинник Rolex та ювелірні прикраси від елітних брендів. Членів родини в декларації вона не зазначила.

Відомо, що у моделі та президента благодійного фонду «Розвиток обдарованих дітей» є дві вищі освіти: спеціаліст математичних наук і магістр міжнародних економічних відносин. У 2013 році вона була помічницею заступника міністра оборони України.

У 2017 році Гершун працювала ведучою червоної доріжки Євробачення, а ось ведучим заходу був Олександр Скічко, який нині очолює Черкаську ОДА.

Після проведення заходу Гершун Скічко і третій ведучий Володимир Остапчук знялися у відвертій фотосесії для чоловічого глянцю, де Юлія позувала у білизні.