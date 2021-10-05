Модель эротического глянца баллотируется в Верховную Раду. Фото: jgershun.com

https://racurs.ua/n161218-model-eroticheskogo-glyanca-ballotiruetsya-v-verhovnuu-radu-foto.html

Ракурс

Юлия Гершун, телеведущая и модель, зарегистрировалась кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкассы).

В 2019 году она пыталась пройти в Верховную Раду, а в 2020 году — в Киевский горсовет. Однако обе попытки были провальными. Об этом сообщает движение «Честно».

В декларации женщина указала, что не владеет недвижимостью или транспортными средствами. В то же время у нее есть часы Rolex и ювелирные украшения от элитных брендов. Членов семьи в декларации она не указала.

Известно, что у модели и президента благотворительного фонда «Развитие одаренных детей» есть два высших образования: специалист математических наук и магистр международных экономических отношений. В 2013 году она была помощницей заместителя министра обороны Украины.

В 2017 году Гершун работала ведущей красной дорожки Евровидения, а вот ведущим мероприятия был Александр Скичко, который сейчас возглавляет Черкасскую ОГА.

После проведения мероприятия Гершун Скичко и третий ведущий Владимир Остапчук снялись в откровенной фотосессии для мужского глянца, где Юлия позировала в белье.