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Ракурс
Модель эротического глянца баллотируется в Верховную Раду. Фото: jgershun.com

Модель эротического глянца баллотируется в Верховную Раду (ФОТО)

5 окт 2021, 19:23
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Юлия Гершун, телеведущая и модель, зарегистрировалась кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкассы).

В 2019 году она пыталась пройти в Верховную Раду, а в 2020 году — в Киевский горсовет. Однако обе попытки были провальными. Об этом сообщает движение «Честно».

В декларации женщина указала, что не владеет недвижимостью или транспортными средствами. В то же время у нее есть часы Rolex и ювелирные украшения от элитных брендов. Членов семьи в декларации она не указала.

Известно, что у модели и президента благотворительного фонда «Развитие одаренных детей» есть два высших образования: специалист математических наук и магистр международных экономических отношений. В 2013 году она была помощницей заместителя министра обороны Украины.

В 2017 году Гершун работала ведущей красной дорожки Евровидения, а вот ведущим мероприятия был Александр Скичко, который сейчас возглавляет Черкасскую ОГА.

После проведения мероприятия Гершун Скичко и третий ведущий Владимир Остапчук снялись в откровенной фотосессии для мужского глянца, где Юлия позировала в белье.


Источник: Ракурс


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