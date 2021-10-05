Рой опасных астероидов обнаружили около Земли. Фото: golos.ua

https://racurs.ua/n161217-roy-opasnyh-asteroidov-obnarujili-okolo-zemli.html

Ракурс

Опасные астероиды рядом с нашей планетой выявили колумбийские ученые. Это рой из 88 околоземных объектов, возникших в результате распада одной кометы 20 тыс. лет назад.

Ученые полагают, что в прошлом на поверхность планеты уже падали такие космические тела. В 2005 году астрономы зафиксировали столкновение космического тела из этого потока с Луной. Об этом сообщает Daily Mail.

Новое исследование показало, что 67% фрагментов потока имеют признаки кометной активности. Авторы заключили, что рой имеет общее происхождение с кометой Энке, замеченной еще в 1786 году.

Астрономы давно знают об этом объекте. Земля периодически проходит через поток, вследствие чего случается метеорный дождь Тавриды — в октябре в южном полушарии и в ноябре в северном.

Метеоры Тавриды, как правило, крупнее обычных метеоров, что означает, что они проникают глубже в атмосферу Земли. Планета проходит сквозь поток не каждый год. Ближайшие встречи состоятся в 2022, 2025, 2032 и 2039 годах.

Источник: Daily Mail