Рій небезпечних астероїдів виявили біля Землі. Фото: golos.ua

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Небезпечні астероїди поруч з нашою планетою виявили колумбійські вчені. Це рій з 88 навколоземних об'єктів, що виникли в результаті розпаду однієї комети 20 тис. років тому.

Вчені вважають, що в минулому на поверхню планети вже падали такі космічні тіла. У 2005 році астрономи зафіксували зіткнення космічного тіла з цього потоку з Місяцем. Про це повідомляє Daily Mail.

Нове дослідження показало, що 67% фрагментів потоку мають ознаки кометної активності. Автори зробили висновок, що рій має спільне походження з кометою Енке, поміченою ще в 1786 році.

Астрономи давно знають про цей об'єкт. Земля періодично проходить через потік, внаслідок чого трапляється метеорний дощ Тавриди — в жовтні в південній півкулі та в листопаді в північній.

Метеори Тавриди, як правило, більші за звичайні метеорити, тобто вони глибше проникають в атмосферу Землі. Планета проходить крізь такий потік не щороку. Найближчі зустрічі відбудуться у 2022, 2025, 2032 і 2039 роках.

Джерело: Daily Mail