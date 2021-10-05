Рій небезпечних астероїдів виявили біля Землі

Рій небезпечних астероїдів виявили біля Земліhttps://racurs.ua/ua/n161217-riy-nebezpechnyh-asteroyidiv-vyyavyly-bilya-zemli.htmlРакурс
Небезпечні астероїди поруч з нашою планетою виявили колумбійські вчені. Це рій з 88 навколоземних об'єктів, що виникли в результаті розпаду однієї комети 20 тис. років тому.
Вчені вважають, що в минулому на поверхню планети вже падали такі космічні тіла. У 2005 році астрономи зафіксували зіткнення космічного тіла з цього потоку з Місяцем. Про це повідомляє Daily Mail.
Нове дослідження показало, що 67% фрагментів потоку мають ознаки кометної активності. Автори зробили висновок, що рій має спільне походження з кометою Енке, поміченою ще в 1786 році.
Астрономи давно знають про цей об'єкт. Земля періодично проходить через потік, внаслідок чого трапляється метеорний дощ Тавриди — в жовтні в південній півкулі та в листопаді в північній.
Метеори Тавриди, як правило, більші за звичайні метеорити, тобто вони глибше проникають в атмосферу Землі. Планета проходить крізь такий потік не щороку. Найближчі зустрічі відбудуться у 2022, 2025, 2032 і 2039 роках.
Джерело: Daily Mail