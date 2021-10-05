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Ракурс
Алексей Навальный, фото: ArmyFM

Украина ввела санкции за отравление Навального

5 окт 2021, 18:34
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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 5 октября, подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 17 сентября о введении санкций против семи сотрудников ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Под санкции попали сотрудники Института криминалистики ФСБ, граждане РФ:

  • Алексей Александров;
  • Владимир Паняев;
  • Иван Осипов;
  • Станислав Макшаков.

Также введены санкции в отношении:

  • руководителя центра специальной техники ФСБ Владимира Богданова;
  • генерал-майора, директора института криминалистики ФСБ Кирилла Васильева;
  • руководителя 2-й службы ФСБ (защита конституционного строя и борьба с терроризмом) Алексея Седова.

На указанных лиц наложен полный пакет ограничений — от блокирования активов до запрета въезда в Украину.

Навальный 20 августа 2020 года впал в кому во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в больницу в Омске, в котором самолет совершил экстренную посадку. Российские врачи тогда заявляли, что не обнаружили яда в организме оппозиционера и опровергали версию об отравлении.


Спустя два дня Навального доставили в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие врачи установили, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Напомним, Навальному в России «шьют» новое дело — создание экстремистского сообщества.

Источник: Ракурс


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