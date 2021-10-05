Украина ввела санкции за отравление Навального

Украина ввела санкции за отравление Навальногоhttps://racurs.ua/n161216-ukraina-vvela-sankcii-za-otravlenie-navalnogo.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 5 октября, подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 17 сентября о введении санкций против семи сотрудников ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Под санкции попали сотрудники Института криминалистики ФСБ, граждане РФ:
- Алексей Александров;
- Владимир Паняев;
- Иван Осипов;
- Станислав Макшаков.
Также введены санкции в отношении:
- руководителя центра специальной техники ФСБ Владимира Богданова;
- генерал-майора, директора института криминалистики ФСБ Кирилла Васильева;
- руководителя 2-й службы ФСБ (защита конституционного строя и борьба с терроризмом) Алексея Седова.
На указанных лиц наложен полный пакет ограничений — от блокирования активов до запрета въезда в Украину.
Навальный 20 августа 2020 года впал в кому во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в больницу в Омске, в котором самолет совершил экстренную посадку. Российские врачи тогда заявляли, что не обнаружили яда в организме оппозиционера и опровергали версию об отравлении.
Спустя два дня Навального доставили в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие врачи установили, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Напомним, Навальному в России «шьют» новое дело — создание экстремистского сообщества.