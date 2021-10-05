Украина ввела санкции за отравление Навального

Алексей Навальный, фото: ArmyFM

https://racurs.ua/n161216-ukraina-vvela-sankcii-za-otravlenie-navalnogo.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 5 октября, подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 17 сентября о введении санкций против семи сотрудников ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Под санкции попали сотрудники Института криминалистики ФСБ, граждане РФ:

Алексей Александров;

Владимир Паняев;

Иван Осипов;

Станислав Макшаков.

Также введены санкции в отношении:

руководителя центра специальной техники ФСБ Владимира Богданова;

генерал-майора, директора института криминалистики ФСБ Кирилла Васильева;

руководителя 2-й службы ФСБ (защита конституционного строя и борьба с терроризмом) Алексея Седова.

На указанных лиц наложен полный пакет ограничений — от блокирования активов до запрета въезда в Украину.

Навальный 20 августа 2020 года впал в кому во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в больницу в Омске, в котором самолет совершил экстренную посадку. Российские врачи тогда заявляли, что не обнаружили яда в организме оппозиционера и опровергали версию об отравлении.

Спустя два дня Навального доставили в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие врачи установили, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Напомним, Навальному в России «шьют» новое дело — создание экстремистского сообщества.