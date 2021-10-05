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Ракурс
Олексій Навальний, фото: ArmyFM

Україна запровадила санкції за отруєння Навального

5 жов 2021, 18:34
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 5 жовтня, підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) від 17 вересня про запровадження санкцій проти семи співробітників ФСБ, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під санкції потрапили співробітники Інституту криміналістики ФСБ, громадяни РФ:

  • Олексій Александров;
  • Володимир Паняев;
  • Іван Осипов;
  • Станіслав Макшаков.

Також запроваджено санкції щодо:

  • керівника центру спеціальної техніки ФСБ Володимира Богданова;
  • генерал-майора, директора інституту криміналістики ФСБ Кирила Васильєва;
  • керівника 2-ї служби ФСБ (захист конституційного ладу і боротьба з тероризмом) Олексія Сєдова.

На вказаних осіб накладено повний пакет обмежень — від блокування активів до заборони в’їзду в Україну.

Навальний 20 серпня 2020 року впав у кому під час перельоту з Томська до Москви. Його госпіталізували в лікарню в Омську, в якому літак здійснив екстрену посадку. Російські лікарі тоді заявляли, що не виявили отрути в організмі опозиціонера і спростовували версію про отруєння.


Через два дні Навального доставили в клініку «Шаріте» в Берліні. Німецькі лікарі встановили, що опозиціонера отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новичок».

Нагадаємо, Навальному в Росії «шиють» нову справу — створення екстремістської спільноти.

Джерело: Ракурс


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