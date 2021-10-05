Кліщі почали переносити новий небезпечний вірус – вчені. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161215-klischi-pochaly-perenosyty-novyy-nebezpechnyy-virus-vcheni.html

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Небезпечний вірус, який передається через укуси кліщів, виявили японські вчені. Він викликає лихоманку, а також зниження лейкоцитів та тромбоцитів.

Вперше вірус виявили у 2019 році в 41-річного чоловіка на острові Хоккайдо. Пацієнт був госпіталізований з лихоманкою і болем у ногах після укусу кліща. Про це пише Global.hokudai.

Тести показали, що він не був інфікований відомими вірусами, що передаються кліщами в регіоні. Другий пацієнт з аналогічними симптомами був зареєстрований у 2020 році.

Потім вчені перевірили зразки крові ще кількох пацієнтів, у яких з 2014 року спостерігалися схожі симптоми після укусів кліщів. Таким чином вони виявили сім випадків зараження невідомим раніше вірусом.

Антитіла до вірусу знайшли в оленів та єнотів, а РНК вірусу виявили у трьох основних видів кліщів на острові. Ймовірно, що вони і є переносниками захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що діти в усьому світі почали масово заражатися маловідомим респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV), який викликає захворювання дихальних шляхів.

Джерело: Global. hokudai