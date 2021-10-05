Ціна газу в Європі б’є рекорди, фото:

https://racurs.ua/ua/n161214-cina-gazu-v-ievropi-pobyla-novyy-rekord-detali.html

Ракурс

Ціна газу в Європі сьогодні, 5 жовтня, встановила новий історичний максимум, перевищивши показник у 1 тис. 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Сьогоднішні торги кілька разів встановлювали рекорд — відкрилися з показника 1 тис. 200 дол. за 1 тис. куб. м, згодом сягнувши позначки 1 тис. 375 дол. за 1 тис. куб. м.

Вчора, 4 жовтня, ціна «блакитного палива» в Європі різко знижувалася на тлі новин про заповнення газом першої нитки російсько-німецького газогону «Північний потік-2» — ціни ф’ючерсів на газ опускалися до 1 тис. 124 дол. за 1 тис. куб. м.

З весни 2021 року ціни на газ в Європі зросли у кілька разів. Однією з причин такої ситуації стали низькі запаси в європейських підземних газосховищах через холодну зиму та жарке літо, а також гостра нестача зрідженого природного газу.