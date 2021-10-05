Цена газа в Европе бьет рекорды, фото:

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Ракурс

Цена газа в Европе сегодня, 5 октября, установила новый исторический максимум, превысив показатель в 1 тыс. 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Сегодняшние торги несколько раз устанавливали рекорд — открылись с показателя 1 тыс. 200 долл. за 1 тыс. куб. м, впоследствии достигнув отметки 1 тыс. 375 долл. за 1 тыс. куб. м.

Вчера, 4 октября, цена «голубого топлива» в Европе резко снижалась на фоне новостей о заполнении газом первой нитки российско-германского газопровода «Северный поток-2» — цены фьючерсов на газ опускались до 1 тыс. 124 долл. за 1 тыс. куб. м.

С весны 2021 гола цены на газ в Европе выросли в несколько раз. Одной из причин такой ситуации стали низкие запасы в европейских подземных хранилищах из-за холодной зимы и жаркого лета, а также острая нехватка сжиженного природного газа.