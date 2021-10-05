Клещи начали переносить новый опасный вирус – ученые. Фото: УП

https://racurs.ua/n161215-kleschi-nachali-perenosit-novyy-opasnyy-virus-uchenye.html

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Опасный вирус, который передается через укусы клещей, обнаружили японские ученые. Он вызывает лихорадку, а также снижение лейкоцитов и тромбоцитов.

Впервые вирус был обнаружен в 2019 году в 41-летнего мужчины на острове Хоккайдо. Пациент был госпитализирован с лихорадкой и болью в ногах после укуса клеща. Об этом пишет Global.hokudai.

Тесты показали, что он не был инфицирован известными вирусами, передающимися клещами в регионе. Второй пациент с аналогичными симптомами был зарегистрирован в 2020 году.

Затем ученые проверили образцы крови еще нескольких пациентов, у которых с 2014 года наблюдались схожие симптомы после укусов клещей. Таким образом они обнаружили семь случаев заражения ранее неизвестным вирусом.

Антитела к вирусу нашли у оленей и енотов, а РНК вируса обнаружили в трех основных видов клещей на острове. Вероятно, что они и являются переносчиками заболевания.

Напомним, ранее мы сообщали, что дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), который вызывает заболевания дыхательных путей.

Источник: Global. hokudai