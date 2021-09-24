Вбивство. Фото: діло

https://racurs.ua/ua/n160666-zavajaly-pyyachyty-jinka-na-lvivschyni-skoyila-jorstoke-potriyne-vbyvstvo.html

Ракурс

На Львівщині жінка жорстоко вбила малолітню дитину, її матір та сусідку, яка стала випадковим свідком інциденту.

Вбивцю засудили до довічного ув’язнення. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Львівщини.

Як відомо, у грудні 2015 року 50-річна зловмисниця розпивала алкоголь зі своєю 28-річною знайомою в неї вдома. Коли господиня вийшла на вулицю, її восьмирічна донька зробила зауваження гості через пияцтво. У відповідь жінка забила маленьку дівчинку до смерті залізним обігрівачем.

У такий спосіб вона вирішила розправитися й зі своєю знайомою, коли та повернулася до будинку та побачила вбиту дитину. Наступного ранку вбивця повернулася на місце злочину, щоби переконатися, що її жертви дійсно мертві.

Вона засумнівалася в смерті маленької дівчинки та вирішила завдати їй ще кілька ударів ножем у ділянку шиї, однак уже покидаючи будинок, вона зустрілася ще й зі 70-річною сусідкою. Щоби не залишати свідка події, жінка забила її цеглою на смерть.

Суд повністю підтримав позицію прокуратури та визнав обвинувачену винною в умисному потрійному вбивстві, призначивши максимально суворе покарання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Житомирі трапився «містичний» злочин — 36-річна Марина Сасюк і її 13-річна дочка Христина стали жертвами вбивці. До цього матір та донька пережили страшну трагедію.