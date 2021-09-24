Убийство. Фото: Дело

https://racurs.ua/n160666-meshali-pit-jenschina-na-lvovschine-sovershila-jestokoe-troynoe-ubiystvo.html

Ракурс

На Львовщине женщина жестоко убила малолетнего ребенка, его мать и соседку, которая стала случайным свидетелем инцидента.

Убийцу приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как известно, в декабре 2015 года 50-летняя злоумышленница распивала алкоголь со своей 28-летней знакомой у нее дома. Когда хозяйка вышла на улицу, ее восьмилетняя дочь сделала замечание госте из-за пьянства. В ответ женщина забила маленькую девочку до смерти железным обогревателем.

Таким образом она решила расправиться и со своей знакомой, когда она вернулась в дом и увидела убитого ребенка. На следующее утро убийца вернулась на место преступления, чтобы убедиться, что ее жертвы действительно мертвы.

Она усомнилась в смерти маленькой девочки и решила нанести ей еще несколько ударов ножом в область шеи, однако уже покидая дом, она встретилась еще и с 70-летней соседкой. Чтобы не оставлять свидетеля происшествия, женщина забила ее кирпичом смерти.

Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и признал обвиняемую виновной в умышленном тройном убийстве, назначив максимально строгое наказание.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Житомире случилось «мистическое» преступление — 36-летняя Марина Сасюк и ее 13-летняя дочь Кристина стали жертвами убийцы. До этого мать и дочь пережили страшную трагедию.