У Зеленського жорстко прокоментували напад на журналістів «Схем»https://racurs.ua/ua/n161226-u-zelenskogo-jorstko-prokomentuvaly-napad-na-jurnalistiv-shem.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, відреагував на напад на журналістів програми «Схеми» в кабінеті голови «Укрексімбанку» Євгена Мецгера.
В Офісі президента заявили, що глава держави засуджує дії керівництва державного банку. Про це повідомили у прес-службі Зеленського.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк додав, що обов’язок посадовців будь-якого рівня — коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість
Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні, — сказав він.
Подоляк також сказав, що відсторонення від займаної посади голови правління банку видається логічним рішенням.
Для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені і вони мають спрацювати, — заявив він.
Нагадаємо, напад на знімальну групу «Схем» відбувся 4 жовтня у державному «Укрексімбанку». Журналісти тоді записували інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті.
Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. Це сталося, за версію ЗМІ, через незручні запитання, які не сподобалися Мецгеру.