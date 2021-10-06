У Зеленського жорстко прокоментували напад на журналістів «Схем»

Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n161226-u-zelenskogo-jorstko-prokomentuvaly-napad-na-jurnalistiv-shem.html

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Володимир Зеленський, президент України, відреагував на напад на журналістів програми «Схеми» в кабінеті голови «Укрексімбанку» Євгена Мецгера.

В Офісі президента заявили, що глава держави засуджує дії керівництва державного банку. Про це повідомили у прес-службі Зеленського.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк додав, що обов’язок посадовців будь-якого рівня — коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість

Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні, — сказав він.

Подоляк також сказав, що відсторонення від займаної посади голови правління банку видається логічним рішенням.

Для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені і вони мають спрацювати, — заявив він.

Нагадаємо, напад на знімальну групу «Схем» відбувся 4 жовтня у державному «Укрексімбанку». Журналісти тоді записували інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті.

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. Це сталося, за версію ЗМІ, через незручні запитання, які не сподобалися Мецгеру.