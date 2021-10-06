На затримання розслідувачів в держбанку відреагувала посол Лондона в Києві

https://racurs.ua/ua/n161225-na-zatrymannya-rozsliduvachiv-v-derjbanku-vidreaguvala-posol-londona-v-kyievi.html

Ракурс

Скандал із затриманням журналістів, видаленням і відновленням записів інтерв’ю в офісі державного «Укрексімбанку» прокоментувала посол Великої Британії у Києві.

Мелінда Сіммонс першою із іноземних диппредставників в Україні висловила стурбованість «повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів з боку представників державного Укрексімбанку».

Будь-які напади на медіа неприпустимі. Рада чути, що поліція розпочала розслідування, — написала Сіммонс у своєму Твіттері.

Нагадаємо, що на журналістів «Схем» напали 4 жовтня під час запису інтерв’ю із головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером.

Йому не сподобалося одне з запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного. Він запитав про кредити, які ця фінустанова могла видавати структурам у фейковій ДНР. Банкір наказав охороні «забрати камери» і «дістати із них касети».

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього камери, забрали картки пам’яті і видалили записане відео.

«Схеми» змогли відновити записи, зміст яких підтверджує заяви журналістів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».

Наглядова рада «Укрексімбанку» заявила про занепокоєність звинуваченнями проти банку в перешкоджанні журналістській діяльності.