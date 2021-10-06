На задержание расследователей в госбанке отреагировала посол Лондона в Киеве

https://racurs.ua/n161225-na-zaderjanie-rassledovateley-v-gosbanke-otreagirovala-posol-londona-v-kieve.html

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Скандал с задержанием журналистов, удалением и восстановлением записей интервью в офисе государственного «Укрэксимбанка» прокомментировала посол Великобритании в Киеве.

Мелинда Симмонс первой из иностранных диппредставителей в Украине выразила обеспокоенность «сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов со стороны представителей государственного Укрэксимбанка».

Любые нападения на медиа недопустимы. Рада слышать, что полиция начала расследование, — написала Симмонс в своем Твиттере.

Напомним, что на журналистов «Схем» напали 4 октября во время записи интервью с председателем правления «Укрэксимбанка» Евгением Мецгером.

Ему не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного. Он спросил о кредитах, которые это финучреждение могла выдать структурам в фейковой ДНР. Банкир приказал охране «убрать камеры» и «достать из них кассеты».

Сотрудники банка применили физическую силу к оператору «Схем», отобрали у него камеры, забрали карточки памяти и удалили записанное видео.

«Схемы» смогли восстановить записи, содержание которых подтверждает заявления журналистов.

Полиция открыла уголовное производство по статье «препятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

В банке считают, что информация, которая интересовала журналистов, является «банковской тайной», также утверждают, что съемочная группа «без препятствования» покинула помещение, и рассматривают возможность «обращения в правоохранительные органы».

Наблюдательный совет «Укрэксимбанка» заявил об озабоченности обвинениями против банка в препятствовании журналистской деятельности.