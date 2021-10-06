Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n161224-koronavirus-unes-jizni-320-ukraincev-za-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине набирает обороты — за прошедшие сутки, 5 октября, зарегистрировали 12 тыс. 662 новых заболевших, а от осложнений инфекции умерли 320 человек.

В больницы при этом попали 3 тыс. 745 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки медики сделали 135 тыс. 559 тестов (в частности методом ПЦР — 54 тыс. 386, методом ИФА — 11 тыс. 665). Выздоровели от коронавируса 4 тыс. 630 украинцев.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 482 тыс. 518 человек;

выздоровело — 2 млн 273 тыс. 382 человека;

летальных случаев — 57 тыс. 526;

проведено ПЦР-тестов — 13 млн 58 тыс. 358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

Напомним, Евросоюз оставит Украину в списке безопасных направлений для путешествий в связи с Covid-19 на ближайшие две недели.