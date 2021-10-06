Коронавирус унес жизни 320 украинцев за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n161224-koronavirus-unes-jizni-320-ukraincev-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине набирает обороты — за прошедшие сутки, 5 октября, зарегистрировали 12 тыс. 662 новых заболевших, а от осложнений инфекции умерли 320 человек.
В больницы при этом попали 3 тыс. 745 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
За сутки медики сделали 135 тыс. 559 тестов (в частности методом ПЦР — 54 тыс. 386, методом ИФА — 11 тыс. 665). Выздоровели от коронавируса 4 тыс. 630 украинцев.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 482 тыс. 518 человек;
- выздоровело — 2 млн 273 тыс. 382 человека;
- летальных случаев — 57 тыс. 526;
- проведено ПЦР-тестов — 13 млн 58 тыс. 358.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.
Напомним, Евросоюз оставит Украину в списке безопасных направлений для путешествий в связи с Covid-19 на ближайшие две недели.