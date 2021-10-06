Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n161224-koronavirus-zabrav-jyttya-320-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні набирає обертів — за минулу добу, 5 жовтня, зареєстрували 12 тис. 662 нових хворих, а від ускладнень інфекції померли 320 людей.

До лікарень при цьому потрапили 3 тис. 745 осіб. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За добу медики зробили 135 тис. 559 тестів (зокрема методом ПЛР — 54 тис. 386, методом ІФА — 11 тис. 665). Одужали від коронавірусу 4 тис. 630 українців.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 482 тис. 518 осіб;

одужало — 2 млн 273 тис. 382 особи;

летальних випадків — 57 тис. 526;

проведено ПЛР-тестувань — 13 млн 58 тис. 358.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.

Нагадаємо, Євросоюз залишить Україну в списку безпечних напрямків для подорожей у зв’язку з Covid-19 на найближчі два тижні.