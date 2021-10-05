Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161178-komu-ne-mojna-schepytysya-vid-koronavirusu-u-moz-nazvaly-grupu-ryzyku.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак не всі люди можуть отримати щеплення.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, є лише невеликий відсоток українців, які мають протипокази до вакцинації. Про це він заявив в ефірі «Сніданок з 1+1».

Головний санітарний лікар розповів, що до групи ризику входять виключно ті люди, які важко перенесли перше щеплення.

Тобто, якщо людина після першого щеплення отримала анафілаксію або несприятливу подію після імунізації, у такому випадку рахується, що ця людина має абсолютні медичні протипокази і друге щеплення їй просто не вводиться, — розповіли в Міністерстві охорони здоров’я.



Там наголосили, що це доволі рідкісна ситуація, а провести тестування наперед неможливо, тому варто прищепитися однією дозою та оцінити свій стан. Кузін додав, що перше щеплення не є фатальним, а в пунктах вакцинації є місця для надання медичної допомоги у випадку алергії або шоку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні пік захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 очікується в період із середини листопада до середини грудня 2021 року.