Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n161178-komu-nelzya-privivatsya-ot-koronavirusa-v-minzdrave-nazvali-gruppu-riska.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако не все люди могут получить прививку.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, есть лишь небольшой процент украинцев, которые имеют противопоказания к вакцинации. Об этом он заявил в эфире «Завтрак с 1+1».

Главный санитарный врач рассказал, что в группу риска входят исключительно те люди, которые тяжело перенесли первую прививку.

То есть, если человек после первой прививки получил анафилаксию или произошло неблагоприятное событие после иммунизации, в таком случае считается, что этот человек имеет абсолютные медицинские противопоказания и вторую прививку ему просто не вводят, — рассказали в Минздраве.



Там отметили, что это довольно редкая ситуация, а провести тестирование заранее невозможно, поэтому стоит привиться одной дозой и оценить свое состояние. Кузин добавил, что первая прививка не является фатальной, а в пунктах вакцинации оборудованы места для оказания медицинской помощи в случае аллергии или шока.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине пик заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 ожидается в период с середины ноября до середины декабря 2021 года.