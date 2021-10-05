США прокомментировали упоминание о Зеленском в офшорном скандале Pandora Papers

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Ракурс

Расследование журналистов о Владимире Зеленском, проведенное в рамках проекта Pandora Papers, не изменит диалога между Киевом и Вашингтоном.

Упоминание о президенте Украины повышает для президента США Джо Байдена важность вопроса усиления финансовой прозрачности в мире. Так в Белом доме прокомментировала расследование международного консорциума журналистов пресс-секретарь администрации Джен Псаки.

Президент Байден выступает за повышение прозрачности финансовой системы в рамках своей внутренней политики. Также на международных форумах он сосредоточил внимание на важности сравнить правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество. Я бы не сказала, что эти обвинения меняют диалог между Вашингтоном и Киевом. Скорее, они делают это вопрос более важным на международной повестке дня, — рассказала Псаки.

Напомним, что 3 октября более 650 репортеров со всего мира под руководством Международного консорциума журналистов-расследователей обнародовали финансовые документы о тайных соглашениях и скрытом имуществе сотен мировых лидеров.

От Украины документы исследовали журналисты проекта «Слидство.Инфо».

Журналисты заявили, что смогли частично подтвердить информацию о том, что офшорные фирмы Зеленского и его окружения с 2012 года получили 40 млн долл. от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1.

По данным журналистов-расследователей, в 2012 году «кварталовцы» зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. Среди владельцев компаний, кроме Зеленского, указаны Сергей и Борис Шефиры. Одну из компаний подозревают в отмывании миллиардов из «ПриватБанка».