США прокоментували згадку про Зеленського в Pandora Papers

https://racurs.ua/ua/n161177-ssha-prokomentuvaly-zgadku-pro-zelenskogo-v-ofshornomu-skandali-pandora-papers.html

Ракурс

Розслідування журналістів про Володимира Зеленського, яке провели в межах проекту Pandora Papers, не змінить діалогу між Києвом та Вашингтоном.

Згадка про президента України підвищує для президента США Джо Байдена важливість питання посилення фінансової прозорості у світі. Так в Білому домі прокоментувала розслідування міжнародного консорціуму журналістів речниця адміністрації Джен Псакі.

Президент Байден виступає за підвищення прозорості фінансової системи в рамках своєї внутрішньому політики. Також на міжнародних форумах він зосередив увагу на важливості зрівняти правила гри, зменшити корупцію та переконатися, що ми робимо це як скоординоване міжнародне товариство. Я б не сказала, що ці звинувачення міняють діалог між Вашингтоном та Києвом. Скоріш, вони роблять це питання більш важливим на міжнародному порядку денному, — розповіла Псакі.

Нагадаємо, що 3 жовтня понад 650 репортерів з усього світу під керівництвом Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів оприлюднили фінансові документи про таємні угоди і приховане майно сотень світових лідерів.

Від України документи досліджували журналісти проекту «Слідство.Інфо».

Журналісти заявили, що змогли частково підтвердити інформацію про те, що офшорні фірми Зеленського та його оточення з 2012 року отримали 40 млн дол. від компаній, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1.

За даними журналістів-розслідувачів, у 2012 році «кварталівці» зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. Серед власників компаній, окрім Зеленського, вказані Сергій та Борис Шефіри. Одну з компаній підозрюють у відмиванні мільярдів з «ПриватБанку».