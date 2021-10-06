Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Головний фактор виживання при COVID-19 визначили вчені. Фото: who.int

Головний фактор виживання при COVID-19 визначили вчені

6 жов 2021, 09:39
999

Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися. Вчені оцінили роль трьох показників аналізу крові, що впливають на виживання пацієнтів з важкою формою COVID-19.

Головним із них виявився рівень специфічних антитіл проти спайкового білка коронавірусу. Саме такі антитіла формуються при вакцинації. Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of Internal Medicine.

Наскільки людина захищена від коронавірусної інфекції, можна зрозуміти за трьома показниками аналізу крові:

  • рівнем специфічних антитіл проти певних антигенів або частин вірусу;
  • загальною кількістю антигенів;
  • кількістю вірусної РНК у крові.

Досі було невідомо, який із цих показників є ключовим для визначення ступеня ризику смертельного результату.

З’ясувалося, що саме низький рівень специфічних антитіл проти спайкового білка (S-білка) коронавірусу, що з’являються після вакцинації, корелює з високим ризиком смерті. Ті, у кого була погана відповідь антитіл, мали високі рівні вірусної РНК і розсіяні вірусні білки в крові.

Нагадаємо, британські та датські вчені заявили, що через COVID-19 істотно знизилася тривалість життя. Фахівці проаналізували дані про смертність за 2020 рік у 29 країнах. Вчені виявили, що у 27 з цих країн — виняток склали Данія і Норвегія — очікувана тривалість життя істотно зменшилася.


Джерело: Journal of Internal Medicine

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів