Головний фактор виживання при COVID-19 визначили вчені. Фото: who.int

https://racurs.ua/ua/n161227-golovnyy-faktor-vyjyvannya-pry-covid-19-vyznachyly-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися. Вчені оцінили роль трьох показників аналізу крові, що впливають на виживання пацієнтів з важкою формою COVID-19.

Головним із них виявився рівень специфічних антитіл проти спайкового білка коронавірусу. Саме такі антитіла формуються при вакцинації. Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of Internal Medicine.

Наскільки людина захищена від коронавірусної інфекції, можна зрозуміти за трьома показниками аналізу крові:

рівнем специфічних антитіл проти певних антигенів або частин вірусу;

загальною кількістю антигенів;

кількістю вірусної РНК у крові.

Досі було невідомо, який із цих показників є ключовим для визначення ступеня ризику смертельного результату.

З’ясувалося, що саме низький рівень специфічних антитіл проти спайкового білка (S-білка) коронавірусу, що з’являються після вакцинації, корелює з високим ризиком смерті. Ті, у кого була погана відповідь антитіл, мали високі рівні вірусної РНК і розсіяні вірусні білки в крові.

Нагадаємо, британські та датські вчені заявили, що через COVID-19 істотно знизилася тривалість життя. Фахівці проаналізували дані про смертність за 2020 рік у 29 країнах. Вчені виявили, що у 27 з цих країн — виняток склали Данія і Норвегія — очікувана тривалість життя істотно зменшилася.