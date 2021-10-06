«Точка-У» запустили по условному десанту врага вблизи оккупированного Крыма

https://racurs.ua/n161230-tochka-u-zapustili-po-uslovnomu-desantu-vraga-vblizi-okkupirovannogo-kryma.html

Ракурс

Военные учения возле оккупированного Крыма провели Вооруженные Силы Украины (ВСУ).

Тренировка по нанесению условных ракетных ударов происходила на одном из полигонов боевой подготовки на Херсонщине в максимально приближенных к боевым условиях. Видео тренировки опубликовали в пресс-службе ВСУ.

Для выхода из-под возможного удара, военные изменили позиционный район и осуществили условные пуски по ракетных комплексах, аэродромах, защищенных объектах и ​​командных пунктах.

Подразделение быстро вышел в район боевого применения и совершило топографическую привязку перед проведением одиночных и групповых пусков по местам сосредоточения воздушного и морского десанта условного противника, — рассказал главнокомандующий ВСУ Сергей Наев.



Также боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.