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Ракурс
«Точка-У» запустили по условному десанту врага вблизи оккупированного Крыма

«Точка-У» запустили по условному десанту врага вблизи оккупированного Крыма

6 окт 2021, 10:09
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Военные учения возле оккупированного Крыма провели Вооруженные Силы Украины (ВСУ).

Тренировка по нанесению условных ракетных ударов происходила на одном из полигонов боевой подготовки на Херсонщине в максимально приближенных к боевым условиях. Видео тренировки опубликовали в пресс-службе ВСУ.

Для выхода из-под возможного удара, военные изменили позиционный район и осуществили условные пуски по ракетных комплексах, аэродромах, защищенных объектах и ​​командных пунктах.

Подразделение быстро вышел в район боевого применения и совершило топографическую привязку перед проведением одиночных и групповых пусков по местам сосредоточения воздушного и морского десанта условного противника, — рассказал главнокомандующий ВСУ Сергей Наев.


Также боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Источник: Ракурс


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