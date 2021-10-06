Председатель правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n161233-skandal-v-ukreksimbanke-posle-reakcii-op-mecger-raskayalsya-i-ushel-v-otstavku.html

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Председатель правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер раскаялся из-за того, что приказал напасть на журналистов программы «Схемы».

Чиновник признал, что полностью осознает свою ответственность. Мецгер уже написал заявление о сложении полномочий председателя правления, пока будет продолжаться расследование Национальной полиции и внутренняя проверка в банке. Это банкир сделал для того, чтобы «снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу». Соответствующее заявление 6 октября появилось на веб-странице «Укрэксимбанка».

Ситуация, которая возникла вокруг банка, недопустима. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность, — говорится в заявлении.



Напомним, 4 октября в государственном «Укрэксимбанке» напали на съемочную группу «Схем», которая записывала интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером в его кабинете. Сотрудники банка применили физическую силу к оператору, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. СМИ считают, что нападение произошло из-за неудобных вопросов, которые не понравились Мецгеру.

После обнародованного видео нападения в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский осуждает действия руководства государственного банка. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что отстранение от занимаемой должности председателя правления банка представляется логичным решением.