Карантин в Україні – 11 областей стали «помаранчевими». Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Україні посилили через стрімке поширення коронавірусу. Наразі 11 регіонів демонструють показники «помаранчевої» зони карантину.

Станом на 6 жовтня «помаранчевими» є Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області. Відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я.

Крім того, в більшості з вказаних регіонів спостерігається червоний рівень госпіталізацій COVID-хворих.

Рівень захворюваності на коронавірус загалом по країні становить 315 на 100 тисяч населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. В Києві рівень захворюваності — 210 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 5 жовтня, зареєстрували 12 тис. 662 нових хворих на коронавірус, а від ускладнень інфекції померли 320 людей. До лікарень при цьому потрапили 3 тис. 745 осіб.